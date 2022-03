F1 GP Bahrain, Leclerc: "Felicissimo, il team ci ha dato una macchina fantastica"

SAKHIR - Sorriso a 32 denti per Charles Leclerc dopo la vittoria nel Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di F1. Il pilota della Ferrari ha commentato a caldo quanto accaduto in una gara pazza, condividendo le sue emozioni: "Sono felicissimo. Gli ultimi due anni sono stati difficili per noi ed eravamo consapevoli che oggi avremmo avuto un'opportunità. Ringrazio il team per averci dato una macchina fantastica ed i tifosi per il sostegno continuo". Leclerc è salito sul gradino più alto del podio, precedendo il compagno di squadra Sainz ed il britannico della Mercedes Hamilton