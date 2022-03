Ferrari, Binotto nel team radio a Leclerc: "Sei un campione"

SAKHIR - Festa grande in casa Ferrari per la straordinaria doppietta nel Gp del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di F1. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono infatti saliti sui due gradini più alti del podio, mettendo la ciliegina sulla torta su un inizio di stagione da favola. Senza nulla togliere allo spagnolo, quest'oggi il protagonista è Leclerc, che oltre alla vittoria ha firmato il giro veloce ed è stato votato 'Pilota del giorno'. A testimoniare l'entusiasmo in casa Ferrari il team radio a fine gara in cui Mattia Binotto, team principal, ha speso parole al miele per Charles.