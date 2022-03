Ferrari, Xavi Marcos: "Leclerc è cresciuto molto nella gestione delle gomme"

ROMA - Charles Leclerc punta il Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1 a pochi giorni dalla vittoria in Bahrain. Il successo nella gara inaugurale ha dato buoni segnali al monegasco, come sottolineato anche da Xavier Marcos, il suo ingegnere di pista: "Nella gara di domenica scorsa l’aspetto più difficile da gestire è stato senza dubbio il consumo delle gomme: avendo pneumatici completamente nuovi, esordivano i Pirelli da 18” che hanno preso il posto del precedente modello da 13”, avevamo diverse incognite su come si sarebbero comportati in corsa - ha detto ai media ufficiali Ferrari -. Per questo avevamo costantemente l’occhio sullo stato del battistrada e cercavamo di dare più informazioni possibili al pilota. Devo dire che Charles, che per me è un vero talento, negli ultimi anni è cresciuto in maniera evidente anche nella gestione delle gomme in gara e per questo la mia domenica è stata un po’ più semplice di quanto mi potessi aspettare".