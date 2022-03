Ferrari, Leclerc: "Voglio battaglie così per tutto l'anno"

ROMA - "Essere leader campionato è bello, abbiamo avuto un ottimo primo fine settimana, ma voglio provare a mantenere lo stesso approccio successivo ai test. Avevamo delle aspettative, ma abbiamo cercato di concentrarci solo su noi stessi, facendo il miglior lavoro possibile. E' lo stesso approccio che voglio adottare qui, su un'altra pista, completamente diversa e con altre caratteristiche". Charles Leclerc ha parlato alla vigilia del Gran Premio dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento stagionale della Formula 1. Il monegasco, reduce dalla vittoria nella gara inaugurale in Bahrain, cerca un altro gran risultato per confermare la competitività della Ferrari nel 2022: "Dobbiamo vedere anche la nostra competitività qui. È così vicina la lotta con la Red Bull che potrebbe andare in un modo o l'altro da pista all'altra, quindi servono concentrazione e mente aperta per trovare il migliore assetto nel fine settimana. Di base penso di avvicinarmi alle aspettative nello stesso modo del passato. In alcuni momenti della mia carriera ne avevo di molto alte su di me e ho solo cercato di eliminarle, non concentrandomi su di loro, ma solo su me stesso".

Sulla lotta con Verstappen "Mi aspetto di certo altre lotte come questa - ha aggiunto Leclerc parlando della battaglia con Verstappen in Bahrain -, ma quello che conta è di sapere in modo chiaro cosa ci sia consentito di fare nella battaglia ravvicinata. Prima non era chiaro, ora lo è, penso che sia esattamente quello che vogliamo come piloti e io voglio gare dure. La nostra lotta in Bahrain è stata bella e io non vedo l'ora di combattere per tutto l'anno in questo modo. Non so se sarà così o meno, perché conterà lo sviluppo e dobbiamo essere al top, ma se per il resto della stagione saremo vicini come lo siamo stati in Bahrain sarà fantastico avere battaglie come queste a ogni gara".