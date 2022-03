F1, Gp Arabia Saudita. Sainz terzo in qualifica: "Non avevo grip nell'ultimo tentativo"

JEDDAH – Scatterà dalla seconda fila nel Gp dell’Arabia Saudita Carlos Sainz, che per la seconda qualifica consecutiva è stato preceduto da due piloti. Sul circuito di Jeddah, lo spagnolo della Ferrari si è arreso a Sergio Perez e Charles Leclerc , concludendo dunque al terzo posto. “All’ultimo tentativo non avevo grip e sono stato beffato di poco. Il giro però è stato buono e le gomme usate mi hanno dato sensazioni migliori rispetto a quello nuove, che gestisco con fatica”. Questo il commento a caldo di Sainz, che per larghi tratti della qualifica ha assaporato la pole position, ma proprio nel finale è stato scalzato.

Sulla gara di domani

Il pilota iberico non vede l’ora di scendere in pista domani per dare vita ad una gara dall’esito tutt’altro che scontato: “Mi aspetto un Gran Premio entusiasmante con le quattro auto mischiate e le Red Bull. Giocheremo con strategia, ma anche con i sorpassi”. Obiettivo podio per Sainz, chiamato a lottare contro le ostiche Red Bull di Verstappen e Perez – oltre che al compagno di squadra Leclerc – ma anche a difendersi dagli avversari che scatteranno dietro di lui. Appuntamento alle ore 19 per scoprire come andrà a finire.