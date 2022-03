F1, Gp Arabia Saudita. Leclerc: "Sono contento, spero di partire bene domani"

JEDDAH – La pole position sfuma per una manciata di millesimi, ma Charles Leclerc può comunque essere soddisfatto di come è andata la qualifica in Arabia Saudita. Il pilota della Ferrari partirà infatti dalla prima fila e proverà ad andare all’attacco di Sergio Perez fin da subito. Proprio il messicano ha ricevuto i complimenti da parte del vincitore del Gp del Bahrain, che ne ha sportivamente riconosciuto la superiorità: “Non mi aspettavo che facesse questo tempo. Forse io avrei potuto prendere qualche traiettoria migliore in curva, ma oggi i complimenti vanno a lui”.