Ferrari, Binotto: "Sainz-Leclerc la miglior coppia di piloti. Il rinnovo di Carlos dà stabilità"

ROMA - Con il rinnovo fino al 2024 in tasca, Carlos Sainz si avvicina al Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1 con ancor più entusiasmo. Il pilota spagnolo ha firmato ancora con la Ferrari, che punta su di lui per le prossime due stagioni. E Mattia Binotto, team principal della Rossa, ribadisce questo concetto: "Ho detto più volte che sono convinto di avere la miglior coppia di piloti della Formula 1, per cui riconfermare la nostra fiducia in Carlos prolungando il suo contratto in nome della stabilità e continuità ci è parso un passo sempre più naturale gara dopo gara".