Ferrari, Mekies: "Sfortunati con le bandiere rosse, ma il weekend è lungo"

IMOLA - Scatteranno rispettivamente dalla seconda e dalla decima casella della griglia della Sprint Race Charles Leclerc e Carlos Sainz, piloti Ferrari impegnati nel Gp d'Emilia Romagna, quarto appuntamento stagionale della Formula 1. La Rossa non può essere soddisfatta di come sono andate le qualifiche, ma non si perde d'animo e guarda con ottimismo al weekend. A ribadirlo è stato Laurent Mekies, racing director della scuderia di Maranello, che ha spiegato: "In qualifica non ha girato tutto a nostro favore. Probabilmente la pole sarebbe andata a Charles se la penultima bandiera rossa fosse stata sventolata un paio di secondi prima. Voglio comunque ringraziare il team: siamo stati competitivi fin dall'inizio del weekend".