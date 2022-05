Il gesto di Leclerc dopo il ritiro: cosa è successo al box Ferrari

ROMA - Un weekend sfortunato per Charles Leclerc al Gran Premio di Spagna di Formula 1 . Il monegasco della Ferrari , dopo aver dominato la prima parte di gara grazie a una strategia perfetta, è stato costretto al ritiro per problemi alla F1-75 . Un guaio inaspettato, che ha come conseguenza il primo zero stagionale per il classe 1997. Al rientro ai box, è stato però Leclerc a consolare e rincuorare i membri del team , andando ad abbracciarli e salutarli uno per volta e cercando di tirare su il morale della squadra colpito dall'imprevisto di poco prima.

Il primo problema

Fino a ieri la Ferrari non aveva mai mostrato grossi problemi di affidabilità. Anche per questo, Leclerc si è mostrato intenzionato a guardare subito avanti tenendo conto dei tanti aspetti positivi del weekend catalano: "In momenti così non si può far altro che guardare le cose positive del week-end in qualifica e in gara - ha detto ieri ai microfoni di "Sky Sport" -, il feeling era molto buono ed era da due o tre gare che non lo provavo". Dello stesso avviso è stato Carlos Sainz: "Peccato per Leclerc, poteva vincere e allungare ma nelle prime due gare ha sbagliato Red Bull, ora è toccato a noi" - le sue parole.