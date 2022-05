Formula 1, anche Chiesa e Vlahovic a Montecarlo per tifare Ferrari

Juventus, Chiesa e Vlahovic a Montecarlo per la Ferrari

Del resto la ripresa dell’attività quest’anno avverrà in anticipo, dal momento che in vista della sosta dei campionati da metà novembre a fine dicembre per la concomitanza dei Mondiali in Qatar i tornei nazionali 2022-’23 prenderanno il via in ogni parte d’Europa già entro la prima metà di agosto. Il tempo per rilassarsi non mancherà, così per le stelle del calcio non poteva mancare una domenica all’insegna dei motori per il GP di Monaco di Formula 1 sul circuito di Montecarlo. Tra i tanti vip che non si sono negati una foto da postare sui social ci sono stati anche Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.