Ferrari, Binotto: "L'obiettivo è essere competitivi, non vincere il Mondiale"

ROMA - "Nel 2022 il nostro obiettivo era tornare ad essere competitivi, non vincere il campionato, sarebbe completamente sbagliato trasformare l’obiettivo in ‘cerchiamo di vincere il campionato perché siamo molto competitivi’". Mattia Binotto ha parlato così in un'intervista ai microfoni della "BBC" riguardo agli obiettivi della Ferrari nel Mondiale 2022 di Formula 1. Il team principal del Cavallino ha precisato che il titolo non è un obbligo nella prima stagione in cui la Ferrari è tornata a lottare per le posizioni di vertice, vincendo anche due gare con Charles Leclerc. "Essere competitivi è un dato di fatto, diventare campione del mondo è un compito di altro livello - ha detto -. Lo dico forse per togliere un po’ di pressione alla squadra, ma credo anche che sarebbe sbagliato come management cambiare gli obiettivi rispetto a quelli che abbiamo dato loro".