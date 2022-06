Ferrari, Sainz: "Dovevamo usare le soft nel finale"

ROMA - Un soffio. Tanto è mancato alla Ferrari per regalare a Carlos Sainz la sua prima vittoria in Formula 1 nella storica cornice del Gran Premio del Canada . La F1-75 dello spagnolo è infatti arrivata sul traguardo a meno di un secondo rispetto alla RB18 di Max Verstappen , vincitore a Montreal. Forse una strategia più aggressiva nell'ultima safety car avrebbe aiutato la Rossa, come afferma lo stesso pilota nella conferenza stampa successiva al Gp: "È rimasta fuori un po’ più a lungo di quanto pensassimo. Quando è tornata la bandiera verde, mancavano solo 16 giri, era il numero giusto per provare a mettere le soft e cercare di superare Max che riscaldava le sue gomme dure ".

Il rammarico di Sainz

Nel team radio alla fine della gara, Sainz aveva detto di aver provato di tutto per superare Verstappen, ma gli sforzi nel finale non sono serviti: "Ora è facile dirlo. In quel momento - ammette il madrileno - avevamo ancora una ventina di tornate da compiere e la gomma hard era sicuramente l’opzione più veloce per arrivare al traguardo, soprattutto sapendo che si trattava di una gomma più fresca rispetto a quella di Max. È un peccato. Anche senza la Safety Car, come ha detto Max, non sarebbe arrivato primo facilmente, penso che sarebbe stata battaglia fino alla fine".