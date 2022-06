F1, Gp Canada: Verstappen vince davanti a Sainz, 5° Leclerc

MONTREAL - Il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale di Formula 1, vede vincere Max Verstappen, che taglia il traguardo per primo sul tracciato di Montreal. L'olandese conduce per larghi tratti, ma nei giri finali - in seguito ad una Safety Car - deve stringere i denti visto che Sainz è molto vicino e può utilizzare il DRS. Il campione iridato in carica si difende però alla grande e riesce ad ottenere la vittoria, allungando ulteriormente in classifica generale. Applausi comunque per lo spagnolo, che ha disputato nettamente la miglior gara della sua stagione. Completa il podio Lewis Hamilton, che precede il compagno di squadra Russell. Quinto posto per Charles Leclerc, protagonista di una rimonta applausi dal 19° al 5° posto. Da segnalare il ritiro di Sergio Perez, protagonista di un weekend da incubo.