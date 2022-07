F1, Binotto sul mancato pit stop a Leclerc: "Potevamo fermarne solo uno"

Le parole di Binotto

"Il mancato pit-stop? Non ci stava, perché potevamo fermarne solo uno visto che le due macchine erano vicine - ha affermato Binotto -. Abbiamo deciso di fermare Sainz perché Leclerc era in testa e aveva le gomme più fresche. Non è una scelta presa a caso, ho provato a calmarlo alla fine. Sainz invece oggi è stato bravissimo. Servirà il weekend perfetto. Speriamo di ripetere un bello spettacolo e di ottenere un’altra vittoria. La Mercedes è tornata e ha corretto i problemi principali".