F1, Binotto: “Gara fantastica di Leclerc, ottimo lavoro”

SPIELBERG – Può sorridere eccome Mattia Binotto, team principal della Ferrari, dopo il Gran Premio d’Austria. Sul circuito di Spielberg, Charles Leclerc ha infatti conquistato una splendida vittoria, la seconda di fila per la Rossa dopo quella di Sainz a Silverstone. Il ritiro dello spagnolo a causa di un problema al motore rovina la domenica perfetta alla scuderia di Maranello, ma lo zero di Sergio Perez, anche lui costretto al ritiro, permette comunque alla Ferrari di guadagnare punti importanti in ottica classifica.