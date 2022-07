F1, Leclerc: "Vittoria importante per il Mondiale"

SPIELBERG – Finalmente Charles Leclerc torna alla vittoria in Formula 1 e non può che essere entusiasta. Il pilota monegasco ha portato la Ferrari sul gradino più alto del podio in occasione del Gran Premio d’Austria , battendo il rivale Max Verstappen sul circuito di Spielberg. “E’ stata una bella gara e la nostra monoposto aveva il passo giusto. Abbiamo dato prova di poter vincere e dobbiamo continuare così. Dopo un paio di weekend complicati ci voleva proprio una vittoria del genere per il Mondiale” ha commentato a caldo il ferrarista.

Il commento di Charles

Leclerc è poi tornato sui problemi accusati nel finale di gara che hanno tenuto tutti i tifosi della Rossa con il fiato sospeso: “Ero consapevole di non avere problemi di motore (come invece accaduto a Sainz, ndr), ma con il pedale. Nonostante i problemi all’acceleratore, tuttavia, siamo stati in grado di tagliare il traguardo al termine di una bella lotta con Verstappen. Sono molto felice”. Grazie a questa vittoria, Charles accorcia le distanze in classifica generale, portandosi a -38 dal rivale. Ora una settimana di pausa e poi si ritorna in azione in Francia sul circuito Paul Ricard.