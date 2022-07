Ferrari, Sainz: "Le partenze non vanno sufficientemente bene"

ROMA - La Ferrari F1-75 fatica in partenza . Nella lotta con la Red Bull, che sta infiammando il Mondiale di Formula 1 in corso, i primi metri sono uno dei punti in cui il Cavallino soffre maggiormente il confronto con i rivali di quest'anno. A confermarlo sono anche le parole di Carlos Sainz , riportate da "AS": " Le partenze non stanno andando sufficientemente bene , abbiamo un piccolo problema con la macchina. Sappiamo cos'è che ci limita, sopravviviamo nei primi metri e poi attacchiamo alle prime curve ".

Primo bilancio per Sainz

Una cosa è però certa: la F1-75 è una vettura competitiva. La Ferrari lo ha dimostrato in pista, nonostante le strategie sbagliate, i problemi di affidabilità e gli errori dei piloti. Giunti al giro di boa del mondiale 2022, la scuderia di Maranello ha infatti 140 punti in più rispetto al 2021, mentre Carlos Sainz ha uno scarto in positivo di 50 lunghezze rispetto alla scorsa stagione. Per il madrileno sono inoltre arrivate la prima pole position e la prima vittoria a Silverstone. Per cui, il bilancio per Sainz è certamente positivo. Restano dunque da limare gli ultimi e importanti dettagli, quelli che però poi fanno una grande differenza in pista.