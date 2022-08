Così la Ferrari ha perso il Mondiale

Sembrano passati anni ed è successo tre mesi e mezzo fa. Charles Leclerc aveva battezzato la F1-75 come «una bestia» , la macchina aveva velocità e tocco garbato con le gomme, l’affidabilità attribuiva punti in più per la Ferrari visto che Verstappen , tradito da noie meccaniche, aveva già due zeri in classifica. Mattia Binotto frenava: «Sarà un campionato lungo, e a deciderlo saranno gli sviluppi».

Anche quelli tutto sommato sono andati bene: quando sono state provate novità aerodinamiche sulla F1-75 hanno funzionato. Poi è cominciata la caduta dei calcinacci, e non è proprio vero che «su tredici gare ne abbiamo fallita una», come ha argomentato domenica sera dopo il Gp d’Ungheria , il team principal. Imola doveva essere il trampolino per il Mondiale e andò tutto male ma fu archiviata come un’eccezione, un inciampo quasi inevitabile per la legge dei grandi numeri.

I piloti

Non sono mancati errori da parte dei piloti, ma su quelli non puoi far molto se non sostenerli e aiutarli a ricostruire le loro certezze. Carlos Sainz ha sbagliato più volte nella prima parte della stagione, Charles Leclerc a Imola e gravemente in Francia, ma si tratta di due campioni che quando cadono sanno rialzarsi, risalire alle cause dello scivolone e costruirci sopra qualcosa. Il conteggio di quelle due occasioni sfuggite lo ha fatto lo stesso Charles osservando amaramente: «Se perderò il Mondiale per 32 punti saprò di chi è stata la colpa». Ma adesso che è in immersione a -80, tutto dice che il Mondiale non lo perderà per 32 punti soltanto.

Ferrari, Binotto fa quadrato: "Al muretto non va cambiato nulla"

La strategia

Gli strateghi di Maranello invece hanno sbagliato a più riprese, insistendo e semmai aggravando la portata dei loro svarioni in un crescendo culminato con le gomme di granito montate col freddo in Ungheria, sempre a Leclerc. Dato che la concorrenza ha pure ringraziato, ovviamente: «Ero convinto che la Ferrari avesse una strategia molto diversa dalla nostra – ha detto Christian Horner – Quando nel secondo pit stop ho visto che a Charles montavano le gomme hard, ho pensato: ora abbiamo davvero la possibilità di farcela. E così è stato». Nelle parole del capo di Red Bull c’è la meraviglia di chi riceve un regalo inatteso. La serie s’era aperta a Montecarlo tra un «Entra entra!» e uno «Stai fuori stai fuori!» in rapida successione. Volendo mettere in conto al muretto le occasioni perse da Leclerc si arriverebbe a 38-41 punti (13 a Montecarlo, 2-5 in Canada per un pit stop da 5"6 costato tre posizioni, 13 a Silverstone, forse dieci a Budapest).

Lecler dice addio al Mondiale: "Con gare così è impossibile"