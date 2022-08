Ferrari, Leclerc dice addio al mondiale: "Con gare così impossibile crederci"

ROMA - " Non possiamo sperare di vincere il campionato se facciamo gare del genere . Non so cosa dire, le mie gomme medie erano buone. Avevo un buon feeling. Non capisco". Le parole di Charles Leclerc ai microfoni di Canal+ dopo il Gran Premio di Ungheria , hanno il sapore della resa. A Budapest, infatti, una strategia rivedibile da parte della scuderia italiana costringe il pilota monegasco ad accontentarsi di un sesto posto che serve a poco o nulla nella lotta mondiale e che lo fa precipitare ad 80 punti dal leader, Max Verstappen, vincitore anche in Ungheria.

Speranze al lumicino

Eppure prima del Gp d'Ungheria, Charles Leclerc era apparso fiducioso di poter rimontare in classifica partendo proprio dall'Hungaroring. Il 10° posto dal quale era scattato Verstappen in griglia, poi, aveva alimentato l'entusiasmo in casa Ferrari, smorzato però da una gara rocambolesca quanto mal gestita dalla scuderia italiana. Da terzo, Leclerc ha tagliato il traguardo in sesta posizione e i punti da Max Verstappen - da decimo a primo in una rimonta figlia di una strategia perfetta della Red Bull - ora salgono a 80. Un gap che nessuno è mai riuscito a rimontare in Formula 1.