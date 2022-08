F1, Sainz: "Posso vincere anche da solo contro due macchine"

ROMA - “Parte ibrida? Non so nulla, non è stato ancora confermato nulla. Ma anche se sono da solo potrei vincere, anche contro due macchine al top". Risponde così Carlos Sainz ai microfoni di "Sky Sport", che gli hanno posto la domanda su quale pilota della Ferrari potrebbe scontare penalità. La Rossa ha infatti elaborato una nuova parte ibrida, che - nei piani di Mattia Binotto - dovrebbe dare una mano agli alfieri del Cavallino in questo Gran Premio del Belgio, quattordicesima tappa della Formula 1.