Ferrari, Binotto: "Ora le vittorie non bastano più. Fermare Leclerc? Un atto di coraggio"

ROMA - “ Bisogna dare merito alla Red Bull e a Max Verstappen, che ha fatto una grande gara su una pista che esalta le prestazioni delle vetture. La nuova direttiva per noi non ha influito sulla prestazione: le motivazioni vanno ricercate altrove. Questa è una pista dove serve una vettura efficiente e che mette a nudo tutti i difetti ". È questa l'analisi di Mattia Binotto che ha parlato ieri sera ai microfoni di "Domenica Sportiva". Max Verstappen si è imposto con forza nel Gran Premio del Belgio , mentre le Ferrari per la prima volta in questa Formula 1 si sono dimostrate nettamente inferiori ai rivali in termini di prestazione. Continua il team principal della Rossa: "Dobbiamo analizzare attentamente e renderci conto che oggi la Red Bull ha la vettura migliore , ma non dobbiamo nemmeno scoraggiarci, perché le differenze non sono enormi. Siamo in salita e la salita continua".

Su Leclerc

Mentre per Carlos Sainz la gara di Spa si è conclusa con un terzo posto, peggio è andata invece a Charles Leclerc, che già partiva quindicesimo per le penalità legate alla power unit. Il monegasco ha tagliato il traguardo da quinto, ma una sanzione della FIA per non aver rispettato il limite di velocità in pit-lane lo ha fatto scivolare in sesta posizione. Queste le considerazioni di Binotto: "Penso che chiamare Leclerc ai box sia stato un atto di coraggio. Il nostro incubo sarà una Red Bull molto veloce e una Ferrari non all’altezza. Dobbiamo rimboccarci le maniche. Guarderemo tutti i dati, sapendo che non è stato un buon weekend per noi. Detto questo, ci sono tante altre gare dove rifarci perché il nostro progetto è buono". Questo poi il commento di Binotto sul morale di Leclerc: "È sempre stato molto motivato a dare il meglio. Anche oggi è stato sfortunato con la visiera che è entrata nel surriscaldamento dei freni. Leclerc è abbattuto perché ora sa che non potrà più contare sulle sue vittorie per agguantare Max. Servirà che Verstappen si fermi e questo è scoraggiante". Dopo il Gran Premio d'Olanda, in programma questo weekend, ci sara Monza la settimana successiva e Binotto conclude: "È una pista diversa da Spa, avremo ali specifiche. Ci prepareremo al meglio per l’Olanda, ma al Gran Premio di casa ci teniamo particolarmente”.