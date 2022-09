F1, Leclerc: "Vicinissimo alla pole, ci proveremo in gara"

ZANDVOORT - Charles Leclerc scatterà dalla seconda casella nel Gp d'Olanda, quindicesima tappa del campionato di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha sfiorato la pole position, ma si è dovuto arrendere al rivale Max Verstappen per soli 21 millesimi. Il monegasco partirà comunque dalla prima fila e proverà a giocarsi le sue carte nella gara di domenica sul circuito di Zandvoort. Nonostante l'amarezza per la mancata pole, Leclerc può consolarsi con la prima fila regalata alla Ferrari, un'impresa che non riusciva dal 1973, complice la lunga assenza della gara olandese dal calendario della F1.