F1, Gp Olanda: pole di Verstappen davanti a Leclerc, Sainz terzo

ZANDVOORT – Max Verstappen si prende la pole position del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull è stato il più veloce in pista con il tempo di 1:10.342, precedendo sia Charles Leclerc che Carlos Sainz e garantendosi la possibilità di partire davanti a tutti nella gara di domenica sul circuito di Zandvoort. Qualifica pazzesca con i primi tre piloti racchiusi in soli 92 millesimi. A spuntarla è il padrone di casa, protagonista di un capolavoro nel giro finale che gli consente di agguantare la pole e partire al fianco di Leclerc in prima fila. In seconda fila scatteranno invece Sainz e Lewis Hamilton, mentre Sergio Perez, vittima di un incidente nel finale del Q3, si accontenta del quinto posto, davanti a George Russell. Appuntamento alle ore 15:00 di domenica 4 settembre con la gara,