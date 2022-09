Ferrari, Leclerc: "Contate su di noi, i miracoli possono accadere"

ROMA - Il Gran Premio d'Italia è ormai alle porte e la Ferrari si prepara a ricevere l'abbraccio dei propri tifosi all'Autodromo nazionale di Monza, che quest'anno festeggia i suoi 100 anni . Charles Leclerc sa cosa significa vincere qui, lo ha fatto nel 2019, e il monegasco parte da quel trionfo per illustrare ai microfoni di "Sky Sport" il sedicesimo appuntamento della Formula 1 : “È stata incredibile quella vittoria. È stata una sensazione fantastica e speriamo di poterla rivivere. È stato bellissimo vedere dal podio tutte quelle persone. È difficile spiegarlo a parole , ma si capisce subito che siamo nella casa della Ferrari. È emozionante. Noi non molleremo fino alla fine. Contate su di noi . L’obiettivo è vincere. Sarà difficile, perché questa non è la pista adatta, ma con il vostro tifo i miracoli possono succedere . Daremo tutto".

Le parole di Leclerc

La Ferrari si presenta all'appuntamento di casa dopo il difficile Gran Premio d'Olanda, dove non si è raccolto quanto sperato. Afferma infatti Leclerc: "I due ultimi weekend sono stati difficili. Su Zandvoort abbiamo messo un focus particolare perché non ci aspettavamo questo distacco". Per questo speciale appuntamento la casa di Maranello si presenterà in una veste inedita, dominata dal colore giallo Modena, un richiamo alla tradizione inaugurata da Enzo Ferrari: "Mi piace molto questa nuova divisa. Sulle tribune sarà un misto di giallo e rosso, ma per fortuna non è arancione", scherza il classe 1997.