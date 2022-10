Ferrari, l'amarezza di Sainz: "Abbiamo sofferto tanto, peccato"

CITTA' DEL MESSICO - Carlos Sainz ha tagliato il traguardo del GP del Messico , ventesima prova del campionato di Formula 1, al quinto posto con la sua Ferrari . Gara anonima per il pilota spagnolo, che non ha potuto impensierire né le Red Bull né le Mercedes ed ha provato a limitare i danni. Sainz ovviamente non può essere contento, ma ha provato comunque a guardare il lato positivo di una giornata complicata. Per la Rossa, ora, testa al GP del Brasile, prossimo appuntamento del mondiale in cui bisognerà reagire.

Le parole di Carlos

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la gara, Sainz ha dichiarato: "La macchina non era brutta da guidare, ma purtroppo non era performante. Abbiamo dovuto trovare un compromesso a quest’altitudine. E' un peccato perché io mi son sentito bene e credo di aver fatto una bella gara. La verità è che quando sei così lento c’è poco da fare". Lo spagnolo ha poi precisato: "La macchina non era al massimo potenziale, abbiamo sofferto tanto. Non dico che in condizioni normali avremmo potuto lottare per vincere, ma sicuramente essere più avanti".