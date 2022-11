Ferrari, Leclerc: "Weekend frustrante, gara difficile dopo contatto con Norris"

SAN PAOLO – Altro weekend, altro boccone amaro per Charles Leclerc, giù dal podio in Brasile e protagonista di un episodio non particolarmente felice nel finale di gara. Il monegasco ha infatti chiesto alla squadra di invertire la posizione con Carlos Sainz in ottica classifica piloti, ma la Ferrari ha rifiutato non volendo privare lo spagnolo del podio. Leclerc ha dunque chiuso al quarto posto, non riuscendo a staccare Perez in classifica generale e vedendosi costretto a fare meglio del rivale ad Abu Dhabi per prendersi il secondo posto.