F1, la classifica piloti aggiornata dopo il Gp del Brasile

SAN PAOLO - George Russell conquista la prima vittoria della carriera in Brasile, nel penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, ed ottiene punti importanti in graduatoria. Bene anche Lewis Hamilton, mentre è ben più delicata la battaglia per il secondo posto tra Sergio Perez (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari). Entrambi volevano che i rispettivi compagni di squadra gli dessero la posizione, ma andranno ad Abu Dhabi appaiati a quota 290 punti. Di seguito, quindi, la classifica piloti.