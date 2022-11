WEC, Ferrari campione del mondo: secondo titolo consecutivo

SAKHIR – E’ ancora la Ferrari ad essere protagonista del FIA WEC (World Endurance Championship). La Rossa ha infatti conquistato sia il titolo piloti che il titolo costruttori e si è riconfermata campione del mondo. L’ufficialità è arrivata al termine della 8 Ore del Bahrain, vinta da Miguel Molina e Antonio Fuoco (anche loro al volante della Ferrari) ma che ha incoronato Alessandro Pier Guidi e James Calado, capaci di bissare il successo ottenuto nel 2021 sempre con la 488 GTE Evo 2020 #51 di AF Corse in LMGTE Pro. Per la Ferrari si tratta del sedicesimo titolo nella storia delle corse endurance.

Ferrari sul tetto del mondo

Titolo particolarmente sudato per la Rossa, che ha rischiato di vanificare tutto nella 8 Ore del Bahrain. Calado e Guidi hanno infatti dovuto gestire un problema al cambio che ha compromesso la loro gara. Fortunatamente sono riusciti a limitare i danni e concludere al quinto posto, laureandosi campioni grazie all'aiuto dei loro compagni di squadra. A regalare al duo italo-britannico la certezza del titolo iridato è stata proprio la contestuale vittoria di Fuoco e Molina. In attesa di tornare al successo in Formula 1, la Ferrari può dunque consolarsi con questo titolo mondiale.