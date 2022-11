F1, Domenicali: "Schumacher è sempre presente, per me rimane unico"

ROMA - Stefano Domenicali ha parlato dalla cerimonia di consegna dei Collari d'Oro al merito sportivo del Coni . Il CEO della Formula 1 , oltre ad aver esposto l'attuale situazione del Circus, ha parlato anche di Michael Schumacher : " Michael è sempre presente , un ragazzo straordinario - le sue parole per la leggenda della Ferrari -. Sta vivendo una vita molto particolare e che è giusto rispettare. Un pilota e un campione del mondo che ha lasciato il segno. A livello personale e professionale per me rimane unico ".

Le parole di Domenicali

"La Formula 1 sta vivendo una fase davvero emozionante e unica - ha aggiunto Domenicali -. Quando vai forte bisogna già pensare a come andare in futuro e quello della F1 è un mondo sportivo che sta andando avanti e che avrà un ruolo di fronte al futuro e alla sostenibilità. Il Cuore batte per il rosso, è vero - ha detto il CEO del Circus riferendosi alla Ferrari -, ma la F1 credo stia vivendo una fase davvero emozionante, unica. Bisogna pensare, quando vai forte, a guardare al futuro. Grazie per questo riconoscimento, rappresento i nostri gioielli, tecnici, piloti. La F1 avrà anche un ruolo nelle nostre sfide tecnologiche per la sostenibilità".