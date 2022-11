Ferrari, la richiesta di Leclerc: "Fatemi passare, pensate alla classifica"

SAN PAOLO - "Fatemi passare, pensate al campionato". Questa la richiesta di Charles Leclerc al team nei giri finali del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Interlagos, in seguito alla Safety Car per i problemi alla McLaren di Lando Norris, Carlos Sainz che Charles Leclerc si sono ritrovati rispettivamente in terza e quarta posizione dopo aver sorpassato Perez. A questo punto si è verificato un episodio comune in F1 ma che nessuna squadra gestisce con piacere. Leclerc ha infatti chiesto la posizione di Sainz per guadagnare punti in classifica piloti.