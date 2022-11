Ferrari, il padre di Sainz: "Carlos è migliorato sempre di più"

ROMA - "La cosa più importante è che Carlos sia andato sempre migliorando , ha avuto sei ritiri, che sono stati ovviamente molto penalizzanti in termini di punti, ma ha finito per chiudere bene, andando forte e trovandosi comodo. Lo ha dimostrato con la pole position di Austin e nelle ultime due gare. La vettura del prossimo anno ha alcune buone modifiche rispetto a quella che lo ha messo a disagio nel 2022". Parola di Carlos Sainz senior . Il padre del pilota Ferrari , in un'intervista ai microfoni di DAZN, ha commentato stagione del figlio, che ha chiuso il Mondiale 2022 di Formula 1 in quinta posizione, oltre che giudicare l'anno della scuderia di Maranello, seconda nella graduatoria dei costruttori.

Le parole di Sainz sr.

"Voci su Binotto? È difficile convivere con tutti i rumors - ha aggiunto Sainz sr. -. Ci sono stati problemi di strategia, negarlo sarebbe da aziendalisti, ma alla fine bisogna aggiustare le cose e imparare dagli errori. Una squadra vincente non si costruisce da un giorno all’altro e un anno fa la Ferrari non era in lotta per il secondo posto in campionato. Serve calma, sangue freddo e fare un’analisi della stagione".