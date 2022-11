Un team sempre meno ferrarista

T anto tuonò che piovve. Mattia Binotto cede il passo a Frédéric Vasseur. Un dirigente di non livello lascia il posto ad un altro dirigente di non grande livello. Che però ha un vantaggio. Certamente non sono i risultati della Sauber Alfa Romeo ad avergli aperto le porte della Ferrari. E neppure il suo esordio in Formula 1 con la Renault. Storia breve e insufficiente. Ma uomo di grandi amicizie. Non tanto in omaggio alla sua laurea di ingegneria aeronautica, quanto per una rete di rapporti privilegiati che gli hanno consentito di diventare il procuratore di eccellenza dei piloti di Formula 1. Scopritore di quelli che sarebbero diventati campioni. Tra questi Nico Rosberg e Lewis Hamilton. E Charles Leclerc. Ed è proprio il monegasco che grazie a lui con la Sauber ha potuto fare il suo ingresso in Formula 1. Un rapporto molto stretto che ha giocato a suo favore e che potrebbe risolvere alla base il confronto con un Carlos Sainz che sembra aver alzato la cresta.



Ferrari e Binotto, è finita