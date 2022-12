F1, Horner sulla Ferrari: "Nel 2023 sarà forte"

ROMA - Christian Horner ha parlato in vista del Mondiale 2023 di Formula 1, dove la sua Red Bull proverà a confermarsi in cima alle classifiche costruttori e piloti, di cui ha conquistato i titoli nell'ultima stagione. Il team principal di Milton Keynes, ai microfoni di "Servus TV", ha analizzato le possibili minacce che potranno arrivare dai team rivali come Ferrari e Mercedes: "Nel 2023 non si potrà sottovalutare nessuno. La Mercedes tornerà alla carica, hanno due piloti velocissimi. Anche la Ferrari però sarà forte, già nel 2022 avevano una macchina veloce".