F1. Schumacher compie 54 anni, gli auguri della Ferrari: "Con te oggi e sempre"

ROMA - Sono 54 anni per Michael Schumacher. Il leggendario pilota tedesco, vittima nove anni fa di un tragico incidente sulla neve che ha cambiato in pochi istanti la sua vita, rimane un simbolo della Formula 1, grazie alla lunga carriera nel Circus e ai numerosi record che tuttora resistono. Il sette volte campione del mondo è sempre nei pensieri dei tanti appassionati di motorsport e non solo; lo lo scorso 29 dicembre, nel nono anniversario del brutto evento, e lo è anche oggi nel giorno del suo compleanno. Tra i tanti auguri arrivati per lui spiccano quelli della Ferrari: "Buon compleanno Michael. Con te il giorno del tuo compleanno, oggi e sempre" - ha scritto la scuderia di Maranello sui suoi canali social.