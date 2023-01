F1, Binotto sui sei anni di Vettel in Ferrari: "Tutti amano Sebastian"

ROMA - Non ha mai portato a casa un titolo iridato con la Ferrari , ma Sebastian Vettel è sicuramente uno di quei piloti che ha lasciato un bellissimo ricordo sia tra il team che tra i tifosi, come ricorda l'ex team principal della Rossa Mattia Binotto . " Alla Ferrari siamo stati fortunati ad averlo in squadra e sono stati sei anni importanti. Ha portato molto come pilota, ma soprattutto come persona, e ogni singolo tifoso della Rossa ama ancora Sebastian . Credo che questo sia un dato di fatto. Sono state stagioni incredibili con lui".

Le dichiarazioni di Horner

Per Christian Horner, team principal Red Bull anche ai tempi dei successi del tedesco, Vettel può scegliere qualsiasi ruolo per il futuro, anche uno dirigenziale in F1. "È una grande persona. Capisce il valore di chi gli sta vicino e il contributo che porta al successo. Credo inoltre che negli ultimi due anni si sia trasformato anche in una sorta di consulente per i piloti. Quindi, dipende solo da lui. È uno di quei ragazzi che è fastidiosamente bravo in qualsiasi cosa scelga di fare. Quindi sono sicuro che se scegliesse questa strada - conclude il dirigente britannico - sarebbe molto bravo".