F1, presentazione Ferrari 2023. Leclerc: "L'obiettivo è vincere"

ROMA - La Ferrari ha svelato a Fiorano la SF-23, la vettura che i tifosi della Rossa sperano possa riportare il titolo iridato a Maranello. Obiettivo dichiarato anche da Charles Leclerc, secondo nell'ultimo campionato piloti. "E' speciale incontrare i tifosi. Fiorano è un luogo molto speciale per svelare la nostra macchina e sono molto felice di essere qui e vedere così tanti tifosi. Il 2022 è stato un bel passo avanti per noi rispetto ai due anni precedenti. Abbiamo concluso al secondo posto di campionato costruttori e piloti, ma non vedo l'ora di vedere questa macchina nuova. L'obiettivo chiaramente è vincere, la sensazione della vittoria è quello che motiva me e tutto il team". Infine, sul primo contatto con la pista sulla SF-23: “Bella sensazione, sono stati speciali i primi km. Tutto è filato liscio. Con due giri è difficile entrare nel dettaglio, ma tutto è andato molto bene e ho già dato le prime indicazioni agli ingegneri. Tifosi? Fantastico averli in tribuna a Fiorano. E’ bello vederli in una giornata come questa. Ringrazio anche tutti i tifosi sparsi per il globo che ci supportano“.