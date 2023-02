F1, Leclerc sulla Ferrari 2003 di Michael Schumacher: "Giornata incredibile"

ROMA - Una giornata speciale per Charles Leclerc, che ad Abu Dhabi si è messo al volante di una Ferrari a dir poco speciale. Il monegasco, che dal 2019 corre per la scuderia di Maranello, è sceso in pista a Yas Marina sulla Ferrari F2003 GA, la monoposto con cui Michael Schumacher vinse il suo sesto titolo mondiale in Formula 1 nel 2003. Leclerc ha pubblicato poi sui social un video di un on-board durante la giornata sul circuito mediorientale.