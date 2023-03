Ferrari, Leclerc out in Bahrain: "Dobbiamo migliorare, sennò..."

SAKHIR - Charles Leclerc ha chiuso con un ritiro il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento stagionale della Formula 1. Il monegasco si è fermato a bordo pista dopo 41 giri per un problema di affidabilità, che non gli ha consentito di terminare la gara. Poco dopo, il pilota della Ferrari è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per un primo commento a caldo: "Si sapeva che non eravamo veloci in gara - ha detto -, bisogna parlare di loro (Red Bull, ndr) perché nostro obiettivo è batterli".