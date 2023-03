La ex di Leclerc sfotte la Ferrari sui social dopo il disastro in Bahrain

ROMA - La Formula 1 si riprende i riflettori dopo la pausa invernale, scendendo in pista per la prima volta in stagione con il Gran Premio del Bahrain. La gara è terminata con la vittoria di Max Verstappen dietro all'altra Red Bull di Sergio Perez e all'Aston Martin di Fernando Alonso. La Ferrari ha chiuso al quarto posto con Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc è stato costretto al ritiro per un problema di affidabilità. Proprio la ex del monegasco, Charlotte Siné, è stata protagonista di una polemica sui social network riguardante la F1.