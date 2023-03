F1, Marko sul motore Ferrari: "Il più potente, ma non affidabile"

ROMA - "La Ferrari ha il motore più potente di tutti, ma a cosa serve se non è affidabile?". A chiederselo è Helmut Marko, facendo riferimento al Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale di F1. L'ex pilota, intervistato da Servus Tv, si è poi soffermato sulla doppietta di Red Bull, con la vittoria di Verstappen seguito da Perez, sottolineando: "In Bahrain ha fatto la differenza la nostra gestione gomme, ma c'è da dire che l'asfalto di Sakhir è particolare, per cui non è detto che riusciremo a ripeterci in questo modo lungo l'arco della stagione".