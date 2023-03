Chi è David Sanchez, il capo dell'aerodinamica Ferrari

ROMA - L'addio di David Sanchez , Head of Vehicle Concept della Ferrari, apre un vuoto all'interno della scuderia italiana. Sanchez, infatti, era rimasto alla Rossa nonostante fosse un uomo molto legato all'ex team principal Mattia Binotto: francese di Montpellier con origini spagnole, è arrivato in Ferrari dalla McLaren approdando alla corte di Maranello nel 2012, sostituendo quattro anni dopo Dirk De Beer. Nel 2019 era poi passato alla guida dell’intero reparto aerodinamico per poi assumere, nel 2021, il ruolo di Chief Engineer da cui ha contribuito alla progettazione delle ultime monoposto, sia la F1-75 dello scorso anno, sia la SF-23 di questo Mondiale.

David Sanchez e la carriera in Ferrari

Un uomo chiave per la Ferrari: Sanchez, infatti, è uno dei progenitori insieme a Simone Resta della SF-70H, una delle monoposto meglio riuscita in casa Ferrari nell’era turbo-ibrida. Vasseur, nuovo team principal della Rossa, però, ha deciso di cambiare aprendo così una nuova via per la scuderia di Maranello: difficile per la squadra italiana ritornare sul mercato, soprattutto a inizio stagione e con il gardening - ossia l'obbligo di sei mesi di fermo che un qualsiasi tecnico deve rispettare prima di approdare in una nuova squadra - mentre sembra possibile una nuova riorganizzazione interna, una soluzione che permetta così alla Ferrari una continuità che mai come questa volta sembra essere necessaria.