Ferrari, Vasseur: "Non capisco critiche dopo un solo GP"

ROMA - Il momento che sta vivendo la Ferrari non è certo dei più semplici: dopo il deludente Gran Premio del Bahrain , infatti, sono piovute diverse critiche, e il caos a Maranello è stato acuito da diversi addii nell'organico , anche se ovviamente non legati al risultato di Sakhir. Una situazione che ha richiesto l'intervento diretto di Frederic Vasseur : " Mi viene difficile capire tutte le critiche piovute sulla squadra dopo un solo Gran Premio. Siamo sulla strada giusta, analizzando il raffronto dei dati tra gara e il simulatore. Ho chiesto a tutti di riamnere concentrati sulle prestazioni e di trovare soluzioni ai problemi di affidabilità, perché il campionato è lungo. La prima gara è stata negativa sotto alcuni aspetti, ma anche positiva per altri", le sue parole in un'intervista a AutoHebdo.

"Via gli uomini di Binotto? Inevitabile"

Tornando a commentare le diverse uscite degli ultimi giorni, Vasseur ha detto: "Ci sono persone molto vicine a Mattia Binotto che preferiscono andare via: è inevitabile, e a me non dispiace. Ci sono anche altri che forse hanno temuto per il proprio futuro. Se ci sono frizioni con Benedetto Vigna? In Ferrari ho mezzi e potere decisionale che non mai avuto altrove".