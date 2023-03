Leclerc e la dichiarazione d’amore per la Ferrari: respinte alcune voci

Partenza in salita

"Non è certo bello partire con una penalità già al secondo Gp, ma quello è il passato e noi dobbiamo andare avanti, sarà una gara in salita, ma mi piace questa sfida: noi siamo lì e la squadra sa di poter contare su di noi. Spero di essere veloce per recuperare posizioni sorpassando e divertendomi, senza aspettare eventuali neutralizzazioni legate a Safety Car o Virtual Safety Car. A Sakhir non abbiamo avuto il gran premio che volevamo, soprattutto in gara perché in prova siamo andati meglio, ma abbiamo indicazioni per fare meglio e avvicinarci alla vetta", spiega a proposito della penalizzazione di dieci posizioni. "Abbiamo avuto dei problemi alla Power Unit, ma li abbiamo capiti: credo che nel team ci siano grandi motivazioni per risalire, porteremo cose nuove per lottare con la Red Bull, voglio correre e fare di tutto per avere un buon feeling".