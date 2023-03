Clamoroso Leclerc: a Jeddah penalizzato di 10 posizioni, ecco il motivo

Il Mondiale riparte in salita per Charles Leclerc, che domenica a Jeddah dovrà pagare dieci posizioni di penalità al via: lo ha dichiarato il team principal di Maranello Frederic Vasseur, specificando che «in Bahrain la centralina elettronica ha subito due rotture, una domenica mattina e una in gara. Si è trattato di un problema mai visto prima, la cui causa è stata identificata ed eliminata». Non è dunque escluso, secondo Maranello, che Leclerc riesca a coprire l’intera stagione con la centralina che avrà a disposizione nel GP dell’Arabia Saudita.