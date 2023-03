F1, Sainz: "La SF-23? Imprevedibile, ma vogliamo migliorare"

MELBOURNE - Carlos Sainz non si nasconde. L'avvio della Ferrari nel mondiale 2023 è stato ampiamente sotto le aspettative e la speranza del pilota spagnolo è di invertire la tendenza già dalla gara del weekend in programma in Australia. "Soffriamo soprattutto sul passo gara. Non si risolve in uno o due gran premi, ma abbiamo un piano di lavoro per risolvere il problema il prima possibile. Con gli aggiornamenti che porteremo - sottolinea Sainz - vogliamo crescere perché i numeri confermano che c’è tanto da migliorare. Ma non è una scusa, è solo riconoscere che bisogna lavorare e sappiamo la direzione da prendere".