F1, Leclerc verso l'Australia: "Sono motivato, da Ferrari novità in arrivo"

MELBOURNE - " Abbiamo numerose novità in allestimento in fabbrica che verranno portate in pista nei prossimi mesi e che dovrebbero aiutarci a colmare il divario prestazionale che al momento ci divide dai nostri obiettivi . Non c’è una data precisa per il debutto di queste novità perché a Maranello stanno lavorando talmente tanto che questa data di settimana in settimana viene costantemente anticipata. Il team sta veramente spingendo tantissimo". Charles Leclerc ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio d'Australia , terzo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota della Ferrari vuole voltare pagina dopo il settimo posto in Arabia Saudita.

Le parole di Leclerc

"Non voglio soffermarmi sul passato perché dopo la vittoria di un anno fa la stagione è stata poi abbastanza difficile e anche per questo mi sembra un momento forse più lontano di quanto non lo sia effettivamente quel weekend di Melbourne - ha aggiunto Leclerc -. Siamo abbastanza lontani da pensare di poter vincere, ma questo non significa che non daremo il massimo. Io sono soddisfatto di come sto guidando in questo inizio di stagione, voglio continuare così e ottenere un buon risultato. Sono contento di tornare in macchina e cercherò di estrarne il massimo, non ho problemi a livello di motivazione, sono estremamente motivato".