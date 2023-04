F1, Leclerc entra nel mondo della musica: il pilota della Ferrari lancia il suo primo singolo

ROMA - La musica come valvola di sfogo in un momento sportivo davvero complesso. Per Charles Leclerc, dopo un avvio nel mondiale 2023 di F1 davvero sottotono, è arrivato oggi l'esordio ufficiale nel mondo della musica. Il pilota monegasco ha lanciato infatti il suo primo singolo, dal titolo AUS23, una composizione interamente in pianoforte, che è possibile ascoltare oggi sulle principali piattaforme streaming. In tanti conoscevano le capacità del numero 16 della Rossa, che ha voluto trasformare la passione in "lavoro", anche per staccare la testa dalle difficoltà con la nuova SF-23.