Ferrari, Sainz si arrende ad Alonso: “Vincerà prima di me”

ROMA - Il derby spagnolo tra Carlos Sainz e Fernando Alonso è uno degli argomenti principali di questo avvio di stagione di F1, con il pilota della Ferrari che si è reso anche protagonista con un contatto proprio sul connazionale a Melbourne, a seguito del quale è stato anche penalizzato, finendo senza punti. Riguardo a questo episodio, Sainz, ai microfoni di Antena 3, ha commentato: "Gli ho mandato un messaggio per scusarmi, non è stato un tocco voluto. Mi sono lamentato della penalità, ma so di aver commesso un piccolo errore. Sono comunque contento che non ci siano state conseguenze per Fernando".