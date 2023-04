F1 GP Azerbaijan, Leclerc: "Pole position inaspettata, ma in gara sarà difficile"

BAKU - "Sono sorpreso, sono arrivato al weekend pensando che sarebbe stato positivo riuscire a stare davanti ad Aston Martin e Mercedes, e invece sono in pole position, è davvero una sorpresa positiva ". È raggiante Charles Leclerc nel commentare la splendida pole position centrata nel GP di Azerbaijan , quarto appuntamento del mondiale di F1 . Il monegasco della Ferrari, comunque, tiene centrato l'obiettivo e spiega le difficoltà che ci saranno nel resto del weekend: "In gara, comunque, forse saremo ancora dietro alle Red Bull - sottolinea Leclerc -, sarà difficile mantenere la testa, ma l’obiettivo è quello. Sarà ancora un weekend impegnativo per i piloti, perché abbiamo avuto solo una sessione da provare".

Ora la Sprint, Leclerc: "Non c'è margine di errore"

Il sabato di Baku sarà anche la prima occasione di vedere in scena la Sprint Shootout, il nuovo format che non regala alcune momento di relax ai piloti: "La Sprint Shootout sarà impegnativa perché ancora non abbiamo provato le medie, lo faremo per la prima volta domani. Dobbiamo essere sul pezzo perché avremo un solo set da usare, quindi non avremo margine di errore. Il passo sembra forte, speriamo di poter imparare molto in Q1 e Q2, per poi spingere in Q3", ha concluso Leclerc.