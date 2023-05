Ferrari, Vasseur: "Momento particolarmente impegnativo della stagione"

ROMA - Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, dopo aver conquistato il primo podio dell'anno con Charles Leclerc in Azerbaijan, è completamente focalizzato sulla prossimo Gran Premio di Miami. L'ingegnere francese, a pochi giorni dall'inizio del weekend sul tracciato statunitense, ha spiegato il particolare momento di questa stagione: "Ci troviamo in un momento particolarmente impegnativo della stagione, con cinque gare in sei settimane da Baku a Barcellona. La nostra squadra continua a lavorare sia a Maranello che in pista per sviluppare il nostro pacchetto vettura".